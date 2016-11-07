Амбиции Путина беспокоят американцев меньше, чем погода за окном - опрос

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на доклад Chicago Council Survey и "Левада-центра".

Согласно опросу, американцы больше всего боятся международного терроризма (75%), распространение ядерного оружия (61%), военной угрозы Китая (38%) и изменения климата (39%).

И лишь 30% считают, что территориальные амбиции РФ является угрозой для США.

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По мнению же россиян, США является самой влиятельной страной, а РФ они оценивают как вторую наиболее влиятельную страну в мире (7,7).

Они считают, что РФ опережает другие мировые державы, такие как Китай (7,1), страны ЕС (7,0).

В отличие от американцев, большинство россиян (56%) рассматривают "стремление США установить контроль над другими странами" как очень опасную угрозу для России.

Эта угроза стоит на четвертом месте после исламского фундаментализма (63%), угрозы распространения ядерного оружия (65%) и международного терроризма (73%).