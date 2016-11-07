Амбиции Путина беспокоят американцев меньше, чем погода за окном - опрос
Российские территориальные амбиции беспокоят американцев меньше, чем изменение климата и военная угроза Китая, однако больше половины россиян рассматривают "стремление США установить контроль над другими странами как очень опасную угрозу для России".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на доклад Chicago Council Survey и "Левада-центра".
Согласно опросу, американцы больше всего боятся международного терроризма (75%), распространение ядерного оружия (61%), военной угрозы Китая (38%) и изменения климата (39%).
И лишь 30% считают, что территориальные амбиции РФ является угрозой для США.
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По мнению же россиян, США является самой влиятельной страной, а РФ они оценивают как вторую наиболее влиятельную страну в мире (7,7).
Они считают, что РФ опережает другие мировые державы, такие как Китай (7,1), страны ЕС (7,0).
В отличие от американцев, большинство россиян (56%) рассматривают "стремление США установить контроль над другими странами" как очень опасную угрозу для России.
Эта угроза стоит на четвертом месте после исламского фундаментализма (63%), угрозы распространения ядерного оружия (65%) и международного терроризма (73%).