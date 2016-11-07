В Брюсселе выходцу из Африки вырвали глаза

В Брюсселе неизвестный напал на выходца из Африки и вырвал ему глазные яблоки. Об этом сообщает Derniere heure со ссылкой на заявление прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 6 ноября в столичной коммуне Иксель.

Пострадавший, как сообщает издание, остался жив благодаря случайному прохожему, который и вызвал скорую помощь.

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Полиция, прибыв на место происшествия, обнаружила вырванные глаза мужчины. Пострадавший уже дал показания. Подозреваемого в совершении преступления уже задержали.

Такое жестокое преступление является первым в истории современной криминалистики столице Бельгии.