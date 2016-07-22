СМИ: в торговом центре Мюнхена произошла стрельба, погибли 15 человек (видео)
В торговом центре в Мюнхене произошла стрельба. По данным немецких СМИ, есть погибшие.
В торговом центре в Мюнхене слышны выстрелы, сообщает РБК со ссылкой на Reuters со ссылкой на местную полицию.
По информации Zueddeutsche Zeitung, в результате перестрелки в торговом центре Olympia погибли несколько человек, однако их число не уточняется. Полиция склоняется к версии, что нападавший был один.
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Вместе с тем, мюнхенское издание Abendzeitung Muenchen сообщает, что погибли 15 человек, однако официального подтверждения этой информации нет.
Sky News' David Bowden updates on the latest in #Munich: reports of shots being fired in a shopping centre https://t.co/I1Ncby2NQt— Sky News (@SkyNews) July 22, 2016
По данным ВВС, инцидент произошел в районе Моозах. К месту случившегося были стянуты отряды полиции.
Немецкие службы безопасности находятся в состоянии боевой готовности после того, как 18 июля в Баварии мигрант напал с топором на пассажиров поезда. Тогда власти предупреждали об опасности дальнейших нападений.