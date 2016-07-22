СМИ: в торговом центре Мюнхена произошла стрельба, погибли 15 человек (видео)

19:51, 22 июля 2016
Мир
4359 0
обновлено

В торговом центре в Мюнхене произошла стрельба. По данным немецких СМИ, есть погибшие.

REUTERS

В торговом центре в Мюнхене слышны выстрелы, сообщает РБК со ссылкой на Reuters со ссылкой на местную полицию.

По информации Zueddeutsche Zeitung, в результате перестрелки в торговом центре Olympia погибли несколько человек, однако их число не уточняется. Полиция склоняется к версии, что нападавший был один.

Читайте такжеВ сети появилось видео с 17-летним афганцем, устроившего бойню в поезде на юге Германии

Вместе с тем, мюнхенское издание Abendzeitung Muenchen сообщает, что погибли 15 человек, однако официального подтверждения этой информации нет.

По данным ВВС, инцидент произошел в районе Моозах. К месту случившегося были стянуты отряды полиции.

Немецкие службы безопасности находятся в состоянии боевой готовности после того, как 18 июля в Баварии мигрант напал с топором на пассажиров поезда. Тогда власти предупреждали об опасности дальнейших нападений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter