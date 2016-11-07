В Сирии войска Асада обстреляли школу, погибли 8 детей (фото)

Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

Представитель сил гражданской обороны Алеппо Мухаммед Адем сообщил агентству, что под удар попало и здание начальной школы "Бунет эль Мустакбель". Один из снарядов разорвался в школьном дворе во время перемены.

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Раненых школьников разместили в полевых госпиталях.

Тем временем, авиация режима Асада нанесла удары по району Хамурийе близ Дамаска, а ВКС России разбомбили населенный пункт Урум к западу от сирийской столицы. Погибли три человека, есть раненые.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября оппозиционная группировка «Демократические силы Сирии» заявила, что начинает операцию по освобождению Ракки от ИГИЛ.