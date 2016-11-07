Тысяча заключенных приехала на мессу Папы в Ватикан (фоторепортаж)

В Ватикан из 12 стран приехала тысяча узников, которых сопровождали охрана, родственники, волонтеры и тюремные священники, сообщает ТСН.

В самом храме полиции не было. Также Ватикан дополнительно не усиливал меры безопасности извне.

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Служба прошла в соборе Святого Петра. Папа Франциск призвал заключенных не терять надежду, а тех, кто на свободе, попросил уважать достоинство задержанных.

Кроме того, он призвал политиков улучшить условия пребывания в тюрьмах, чаще применять амнистию и отменить смертную казнь, где она еще есть.

Как сообщал УНИАН, в июле Папа Франциск заявил, что мир находится в состоянии войны.