Тысяча заключенных приехала на мессу Папы в Ватикан (фоторепортаж)
11:51, 07 ноября 2016Мир
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Папа Римский Франциск отслужил специальную мессу для заключенных.
REUTERS
В Ватикан из 12 стран приехала тысяча узников, которых сопровождали охрана, родственники, волонтеры и тюремные священники, сообщает ТСН.
В самом храме полиции не было. Также Ватикан дополнительно не усиливал меры безопасности извне.
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Служба прошла в соборе Святого Петра. Папа Франциск призвал заключенных не терять надежду, а тех, кто на свободе, попросил уважать достоинство задержанных.
Кроме того, он призвал политиков улучшить условия пребывания в тюрьмах, чаще применять амнистию и отменить смертную казнь, где она еще есть.
Как сообщал УНИАН, в июле Папа Франциск заявил, что мир находится в состоянии войны.
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