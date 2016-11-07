Трамп обещал продолжить расследовать электронную переписку Клинтон
03:51, 07 ноября 2016Мир
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Менеджер предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Келлиан Конуэй заявила, что выводы ФБР по поводу электронных писем Хиллари Клинтон подтверждают ее ложь.
Дональд Трамп / REUTERS
Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.
"Если выводы ФБР остаются неизменными, это все равно означает, что она (Клинтон) была небрежна и неосторожна и лгала по поводу секретной информации и количества устройств", - написала Конуэй в "Твиттере".
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Ранее директор ФБР Джеймс Коми уведомил конгресс США о том, что после изучения новых писем Клинтон ведомство по-прежнему не советует предъявлять ей обвинения.
Поэтому, расследование, связанное с перепиской кандидата в президенты от Демократической партии и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, прекращено.
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