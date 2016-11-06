Нагорный Карабах изменит название на Республику Арцах - СМИ

Это следует из проекта новой конституции, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на Общественное телевидение НКР.

Читайте такжеАзербайджан и Армения заявили о возможности мирного урегулирования конфликта в Карабахе

Об изменениях в эфире Общественного телевидения НКР рассказал председатель парламента НКР Ашот Гулян.

«Будет уже не конституция Нагорно-Карабахской Республики, а Республики Арцах. Это означает, что субъект в конституции меняется, и осуществится то, о чем мы говорили в продолжение лет - мы вернемся к нашему историческому, подлинному названию, что найдет свое отражение в первой же статье новой конституции», - сказал спикер.

Он добавил, что новый проект конституции предусматривает президентскую, централизованную форму правления. Сейчас в непризнанной республике действует полупрезидентская форма.

Власти НКР опубликуют проект новой конституции на следующей неделе. После этого в республике пройдут публичные дискуссии. Общественные обсуждения завершатся в конце ноября. После этого проект передадут президенту республики на утверждение.

Названия Нагорно-Карабахская республика и республика Арцах тождественны согласно действующей конституции. Арцах - это древнее армянское название Карабаха.

***Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество также не признало референдум.

В 1991-1994 в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

В последний раз ситуация обострилась в апреле 2016 года, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате перестрелок на границе погибли как минимум несколько десятков человек.