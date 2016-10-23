В Турции завершена работа над новой конституцией

Как передает ТАСС, об этом сообщил премьер-министр и лидер ПСР Бинали Йылдырым после двухдневной встречи руководства партии.

"Работа над новой конституцией и президентской формой (правления) завершена. В ближайшее время соответствующая законодательная инициатива будет направлена в парламент", - сказал он.

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"Не надо бояться народа, он решит этот вопрос. Пора завершить споры о системе правления в Турции" - добавил Йылдырым.

Официальные лица Турции ранее сообщали, что референдум по вопросу принятия новой конституции может состояться весной 2017 года.

Для принятия основного закона необходимо конституционное большинство или 367 голосов в 550-местном парламенте Турции. ПСР располагает в парламенте 317 мандатами. Если законопроект наберет более 330 голосов, но менее 367, вопросы принятия конституции выносятся на референдум.

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В Турции в настоящее время действует конституция от 1982 года, которая была принята после военного переворота 1980 года. О необходимости скорейшего принятия нового основного закона, предусматривающего преобразование Турции в государство с президентской формой правления, 1 октября на открытии осенней сессии парламента заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Работа над проектом конституции была возобновлена по инициативе правящей ПСР после совершенной в июле попытки госпереворота.

Справка УНИАН. 15 июля группа военных попыталась установить контроль над двумя крупнейшими городами Турции - Анкарой и Стамбулом. Над столицей Турции по приказу заговорщиков были подняты в воздух военные вертолеты и самолеты, также в город были введены танки.

Началась стрельба, раздались первые взрывы. Примерно в то же время в Стамбуле военные под командованием повстанцев перекрыли два моста через Босфор. Бронетехнику заговорщиков подогнали к международному аэропорту Стамбула "Ататюрк". Аэропорт временно прекратил работу.

На утро следующего дня власти объявили, что мятеж подавлен. В рядах армии началась масштабная чистка, количество арестованных исчисляется тысячами. Кроме военных были арестованы или уволены госслужащие, судьи, профессора университетов и журналисты.

Как заявили официальные власти Турции, неудачная попытка переворота, который пытались осуществить турецкие военные, обошлась стране в 100 млрд долл.