Посольство России в Ирландии забросали "окровавленными" игрушками (фото, видео)

Акцию проводила организация Grannies4Equality.

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Так, участники акции забросали вход в дипучреждение окровавленными куклами, а на заборе вывесили баннеры с лозунгами, которые осуждают действия России в Сирии.

Организаторы акции обвинили РФ в убийстве сирийских детей бомбежками, а самого президента страны Владимира Путина в намерениях «уничтожить Алеппо».

Как сообщал УНИАН, накануне активисты из организации The Syria Campaign построили инсталляцию из сотен пластиковых рук перед посольством России в Лондоне, заблокировав вход в дипучреждение.