Посольство России в Ирландии забросали "окровавленными" игрушками (фото, видео)
Возле российского посольства в ирландском Дублине провели антивоенную акцию протеста против РФ.
Акцию проводила организация Grannies4Equality.
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Так, участники акции забросали вход в дипучреждение окровавленными куклами, а на заборе вывесили баннеры с лозунгами, которые осуждают действия России в Сирии.
#ChildrenofAleppo Putin lies, we DO hear your frantic cries #SaveAleppo@DarrenJPrior@annedaly19@SyriaUKpic.twitter.com/mBGt0UAWNw— Grannies4Equality (@grannies4equal) 5 ноября 2016 г.
Dublin today Russian Embassy #SaveAleppo from putin's promised annihilation. #StandWithChildrenofSyriapic.twitter.com/9cBbL8vrNX— Grannies4Equality (@grannies4equal) 5 ноября 2016 г.
Организаторы акции обвинили РФ в убийстве сирийских детей бомбежками, а самого президента страны Владимира Путина в намерениях «уничтожить Алеппо».
Как сообщал УНИАН, накануне активисты из организации The Syria Campaign построили инсталляцию из сотен пластиковых рук перед посольством России в Лондоне, заблокировав вход в дипучреждение.