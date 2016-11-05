Столкновения с силовиками в индийском Кашмире: ранены по меньшей мере 30 человек

В Индийском городе Кашмир по меньшей мере 30 человек получили ранения во время столкновений между правительственными силами и участниками похоронной процессии, передает "Радио Свобода».

Полиция и солдаты помешали ходе людей, которые несли тело мальчика-подростка, семья которого утверждает, что он умер от пыток в полиции в Шрінагарі, главном городе в Кашмире.

По словам очевидцев, сотни молодых людей бросали камни в солдат, в то время как другая группа людей выбрала другой маршрут для похоронной процессии.

Читайте такжеОбмен обстрелами: Индия и Пакистан обвиняют друг друга в нарушении перемирия в Кашмире

Правительственные силы применили заряд дроби, предупредительные выстрелы и слезоточивый газ, опасаясь, что процессия может перерасти в митинг против индийского правления в регионе, отметил офицер полиции, который сообщил это на условиях анонимности.

Убийство популярного командира повстанцев в июле вызвало протесты, во время которых 90 гражданских погибли и тысячи получили ранения.

Справка УНИАН, Кашмир был разделен между Индией и Пакистаном с момента обретения независимости от британского правления в 1947 году. Обе страны утверждают, что они претендуют на всю территорию региона.