Боевики ИГИЛ в Мосуле используют в качестве живого щита 1600 мирных жителей - ООН

Об этом сообщили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, передает Центр новостей ООН.

Поступила информация о том, что эта террористическая организация захватила в Таль-Афаре 400 женщин из общин курдов, езидов и мусульман-шиитов.

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Об этом на брифинге в Женеве рассказала пресс-секретарь Управления Верховного комиссара по правам человека Равина Шамдасани. Она сообщила, что боевики ИГИЛ продолжают массовые казни заложников.

Так, в ООН поступила информация об убийстве в эту среду 180 бывших государственных служащих в восточном пригороде Мосула Каджали. Есть опасения, что террористы, возможно, убили в самом Мосуле около 200 человек. Сейчас в Управлении пытаются проверить эту информацию.

Пришли сообщения, что ИГИЛ грузовиками вывозит жителей города Хаммам аль- Алил в город Таль-Афар. Некоторым семьям сказали, что их отвезут в Сирию.

В среду боевики ИГ вывезли 150 семей из города Хаммам аль- Алил в Мосул. Экстремисты используют громкоговорители, приказывая жителей близлежащих к Хаммам аль- Алилу деревень выходить с вещами из домов, угрожая расправой тем, кто не подчинится.

Равина Шамдасани сообщила, что террористы насильно вербуют в свои ряды детей в возрасте 9-10 лет и используют их в качестве боевиков в Мосуле.