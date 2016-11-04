В посольстве РФ в Лондоне пожаловались в британский МИД на акцию протеста перед своим зданием

Об этом сообщается на сайте посольства, передает Русская служба Би-Би-Си.

В российской дипмиссии жалуются на "нежелание британских властей обеспечить бесперебойный режим работы и безопасность посольства".

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В заявлении говорится, что 3 ноября группа демонстрантов блокировала работу посольства: вход в консульский отдел был завален "частями от манекенов", а участники акции приковали себя к входу в учреждение.

Также в посольстве РФ сообщают, что были заблокированы телефонные линии учреждения, так как на них была совершена атака "валом "пустых" телефонных звонков".

"Была создана реальная угроза безопасности дипмиссии на территории Великобритании. За откровенно провокационными и хулиганскими действиями "демонстрантов" безучастно наблюдала полиция", - считает российская сторона.

В заявлении посольства высказывается предположение, что акция, возможно, была "тщательно спланирована". В начале октября глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что "хотел бы увидеть протесты перед посольством России" в Лондоне.

Ранее УНИАН сообщал, что активисты из организации The Syria Campaign возвели инсталляцию из сотен пластиковых рук перед посольством России в Лондоне, заблокировав вход в дипучреждение.