"Мы не отдадим Алеппо россиянам": повстанцы отвергают требования РФ о выходе из города

Об этом заявил Закария Малахифжи из повстанческой группы группы "Фастаким", пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Это полностью исключено. Мы не отдадим город Алеппо россиянам, и мы не сдадимся", - сказал он.

Министерство обороны России заявило, что повстанцам и гражданским лицам разрешат покинуть восточные районы Алеппо, удерживаемые оппозицией, и пообещало продолжить мораторий на авиаудары по территории города.

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Однако повстанцы заявляют, что безопасного выхода через коридоры, обещанные Россией, не существует.

"Это неправда. Мирные жители и бойцы не выходят. Мирные жители боятся власти, они не доверяют ей. И бойцы не сдаются", - сказал Малахифжи.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин поручил объявить "гуманитарную паузу" для выхода населения в сирийском Алеппо в пятницу, 4 ноября.

Напомним, 28 октября сирийские повстанцы объявили о начале большого наступления с целью прорвать блокаду города Алеппо, осуществляемую войсками Башара Асада.