"Мы не отдадим Алеппо россиянам": повстанцы отвергают требования РФ о выходе из города
Сирийские повстанцы отклонили требования России относительно выхода из города Алеппо до вечера пятницы.
Об этом заявил Закария Малахифжи из повстанческой группы группы "Фастаким", пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.
"Это полностью исключено. Мы не отдадим город Алеппо россиянам, и мы не сдадимся", - сказал он.
Министерство обороны России заявило, что повстанцам и гражданским лицам разрешат покинуть восточные районы Алеппо, удерживаемые оппозицией, и пообещало продолжить мораторий на авиаудары по территории города.
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Однако повстанцы заявляют, что безопасного выхода через коридоры, обещанные Россией, не существует.
"Это неправда. Мирные жители и бойцы не выходят. Мирные жители боятся власти, они не доверяют ей. И бойцы не сдаются", - сказал Малахифжи.
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин поручил объявить "гуманитарную паузу" для выхода населения в сирийском Алеппо в пятницу, 4 ноября.
Напомним, 28 октября сирийские повстанцы объявили о начале большого наступления с целью прорвать блокаду города Алеппо, осуществляемую войсками Башара Асада.