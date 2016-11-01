Как выжить в случае российской агрессии: в Литве выдали учебник с рекомендациями

Об этом сообщает ТСН.

В брошюре на 75 страницах описаны образцы российского оружия и тактика подразделений РФ, чтобы литовцы смогли узнать враждебные отряды.

Читайте такжеВысший спецсуд Украины открыл дело по факту вооруженной агрессии России против Украины

Для тех, кто решит пойти в партизаны в лес, собраны рекомендации, как одеваться, что есть, и как оказывать первую медицинскую помощь.

Учебник разошлют по школам, университетах и публичных библиотеках.

Как сообщал УНИАН, ранее Украине издали учебное пособие по истории о Революции достоинства и российской агрессии.