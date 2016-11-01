Как выжить в случае российской агрессии: в Литве выдали учебник с рекомендациями
15:40, 01 ноября 2016Мир
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Пособие разошлют по школам, университетах и публичных библиотеках.
В Литве выдали учебник для выживания в случае агрессии РФ /
Об этом сообщает ТСН.
В брошюре на 75 страницах описаны образцы российского оружия и тактика подразделений РФ, чтобы литовцы смогли узнать враждебные отряды.
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Для тех, кто решит пойти в партизаны в лес, собраны рекомендации, как одеваться, что есть, и как оказывать первую медицинскую помощь.
Учебник разошлют по школам, университетах и публичных библиотеках.
Как сообщал УНИАН, ранее Украине издали учебное пособие по истории о Революции достоинства и российской агрессии.
В Литве выдали учебник для выживания в случае Российской агрессии
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