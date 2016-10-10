Путин прилетел к Эрдогану в Стамбул спустя год после сбитого Су-24 и заявлений о "ноже в спину"

Там он примет участие в специальной сессии Мирового энергетического конгресса, а также проведет двусторонние встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает РИА Новости.

На переговорах Путина и Эрдогана, как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, будут обсуждаться вопросы, связанные с ходом нормализации российско-турецких отношений, и состоится обмен мнений по актуальным региональным и мировым вопросам, в первую очередь, по ситуации в Сирии.

СМИ отмечают, что это первый визит Путина в Турцию после уничтожения российского Су-24, который вторгся в турецкое воздушное пространство.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который нарушил воздушное пространство Турции.

Сообщалось, что российский самолет Су-24 несколько раз предупреждали на английском и русском языках, прежде чем тот вторгся в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегло Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия.

После этого отношения двух стран резко ухудшились: Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".

Позже, в июне 2016 года, две страны пошли на отмену введенных в связи с этим инцидентом взаимных ограничений.