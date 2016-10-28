Китайские шпионы украли секретные планы Пентагона – СМИ

Об этом сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на будущий доклад комиссии конгресса.

"Соединенные Штаты сталкиваются с большой и растущей угрозой своей национальной безопасности со стороны китайской кампании по сбору разведывательной информации", – говорится в проекте доклада комиссии Конгресса по безопасности.

В докладе отмечается, что среди наиболее серьезных угроз для США являются действия Китая в киберпространстве и проникновения в органы безопасности.

Деятельность китайской разведки "значительно увеличилась" за последние 15 лет и проводится Министерством государственной безопасности, Народно-освободительной армией Китая, военными организациями Коммунистической партии.

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В докладе упоминаются неоднократные факты просачивания китайскими шпионами в органы национальной безопасности США, в том числе в ФБР и Тихоокеанское командование США.

Представители министерства обороны рассказали об одном из самых поразительных шпионских случаев с подполковником Бенджамином Пирсом Бишопом, сотрудником Тихоокеанского командования США, который признал себя виновным в марте 2014 года за то, что предоставил секретную информацию гражданке Китая.

Данная информация включала в себя секретные военные планы США по развертыванию ядерных сил и разведывательного беспилотника MQ-9, а также данные из секретного доклада под названием «Стратегия Министерства обороны Китая».

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Другими целями кибератак были американская дипломатия, экономическая, оборонная и индустриальная отрасли, участвующие в поддержке американских национальных программ в области обороны. Полученные данные могут быть использованы для поддержки китайской военной модернизации, а также предоставить китайским коммунистическим лидерам картину относительно перспективы лидерства США по ключевым вопросам политики Пекина.

Правительство Китая также использует неофициальных шпионов для сбора информации, отмечается в документе.

Окончательный доклад будет обнародован 16 ноября