Чуркин в ООН потребовал доказательства продолжения авиаударов по Алеппо

Об этом сообщает ТАСС.

Чуркин заявил, что на прошлой неделе "в качестве отклика на призыв ООН и жеста доброй воли было принято решение полностью прекратить полеты авиации ВКС (России) и ВВС Сирии в районе Алеппо с 10 утра местного времени 18 октября".

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"Самолеты не приближались к городу на расстояние менее 10 км. Этот мораторий на полеты продолжается восьмой день. Господин О'Брайен, вы о нем не упомянули ни слова", - уверяет постпред РФ.

По его словам, заместитель генсека построил свое выступление так, как будто бомбардировки "не прекращались ни на один день". "Если у вас сведения есть, что какие-то ракетно-бомбовые удары наносились, пожалуйста, приведите эти сведения", - заявил Чуркин.

Выступая на заседании Совбеза, Стивен О'Брайен несколько раз критически отзывался о действиях российских и сирийских военных, утверждая, что проводимые ими бомбардировки Алеппо стали самыми интенсивными за время конфликта, начавшегося в 2011 году.

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"Мирные жители подвергаются бомбежкам сирийских и российских сил, и если они переживут их сегодня, то будут страдать от голода завтра. Эта тактика настолько же очевидна, насколько вопиющая. Сделать жизнь невыносимой, а смерть - более вероятной. Заставить людей чувствовать голод и безысходность, заставив их сдаться", - заявил заместитель генсека.

В ходе своего выступления он процитировал шотландского поэта Роберта Бернса, назвав как никогда актуальной фразу, вышедшую из-под его пера: "Негуманное отношение человека к человеку заставляет стенать бесчисленные тысячи". По словам О'Брайена, после пяти лет конфликта Сирия, которая была одним из первых государств, подписавших Устав ООН, вскоре больше не будет соответствовать "даже базовым критериям страны".