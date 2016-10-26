Президент Литвы: РФ демонстративно повышает эскалацию между Востоком и Западом

Как сообщает Delfi, эту позицию она изложила в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, комментируя сообщения СМИ о возможной дислокации в Балтийском море российских судов, способных нести ядерные боеголовки.

"Если такая ситуация подтвердится, то это демонстрирует лишь одно: эскалация между Востоком и Западом демонстративно повышается", - сказала журналистам президент, отметив, что официально этa информация еще не подтверждена.

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Британский портал новостей express.co.uk, ссылаясь на оборонные источники в Брюсселе, еще во вторник сообщил, что Россия может направить в Балтийское море группу судов, среди которых два судна с ракетными комплексами дальнего радиуса действия "Калибр-НК", которые могут нести ядерные боеголовки. О дислокации этих вооружений пишут и российские СМИ.

Президент напомнила, что еще ранее речь шла о дислокации для учений ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, которые также могут быть оснащены ядерными боеголовками, и назвала такие действия России "открытой демонстрацией агрессии не только против нашего региона или Балтийских стран".

"Нет никаких сомнений в том, что это направлено не против Балтийских стран, а против европейских столиц, - отметила президент. - Это демонстративное повышение напряжения между Востоком и Западом, которое Балтийские страны уже давно констатировали. С каждым днем это становится все очевидней".

Находящаяся в Литве президент Эстонии назвала Россию "непредсказуемым, ненадежным соседом", которого нельзя игнорировать. В свою очередь, Грибаускайте перефразировала мысль коллеги, сказав, что Россия "предсказуемо непредсказуемая соседка".

Руководитель Эстонии отметила, что Балтийским странам нужно продолжить сотрудничество с НАТО, стремиться к единству ЕС в вопросах безопасности и в отношении России, "даже если мы не видим быстрого эффекта".

Президент Эстонии приветствовала движение Литвы к установленной цели - добиться финансирования обороны в объеме 2% от ВВП, а возврат призыва в армию назвала "смелым решением", заявив, что действующий в Эстонии пример всеобщего военного призыва позволяет убедиться в том, что "это позволяет народу чувствовать себя в безопасности, а также демонстрирует желание защищать страну".