В Минобороны РФ назвали условия возобновления "гуманитарных пауз" в Алеппо

Об этом сообщил официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает русская служба «Би-би-си».

"Россия совместно с сирийскими властями готова к возобновлению "гуманитарных пауз" в Алеппо при получении гарантий международных организаций о готовности вывода из удерживаемых боевиками районов больных, раненых и мирного населения", - заявил Конашенков.

Днем ранее в минобороны заявили, что запрет на нанесение ударов авиацией России и Сирии в районе Алеппо действует еще с прошлой недели и будет продлен. Тем не менее сирийские войска, лояльные президенту Башару Асаду, ведут наступление на восточные кварталы Алеппо, контролируемые повстанческими группировками.

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"Еще раз обращаю ваше внимание на то, что с 18 октября в десятикилометровой зоне вокруг Алеппо полностью прекращены полеты авиации ВКС России и ВВС Сирии. Мораторий на удары российской и сирийской авиации вокруг этого города будет продлен", - заявил начальник главного оперативного управления генштаба вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Однако местные жители сообщают, что российские самолеты по-прежнему осуществляют поддержку с воздуха при наступлении сирийских правительственных сил.

Как сообщал УНИАН, Организация Объединенных Наций, обвинив все стороны конфликта в воспрепятствовании, отказалась от планов эвакуации раненых из занятого повстанцами восточного Алеппо, которую она надеялась осуществить в течение трех дней затишья.