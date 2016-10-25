ООН отказалась от эвакуации раненых из восточного Алеппо, обвинив в этом все стороны

Об этом сообщает Reuters.

"Эвакуации препятствовали различные факторы, включая задержки в получении необходимых разрешений со стороны местных властей в восточной части Алеппо, условия размещения негосударственными вооруженными группами и правительством Сирии, которое задерживало выдачу разрешений на доставку медицинских и других предметов помощи в восточной части города", – сказал заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Стивен О'Брайен в своем заявлении в понедельник.

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О'Брайен отметил, что ни один из пациентов и членов их семей не был эвакуирован в течение трех дней российского одностороннего прекращения огня на прошлой неделе, которое закончилось в субботу восстановлением воздушных ударов и активизацией наземных боев.

"Я возмущен тем, что судьба раненых гражданских лиц – больных и травмированных людей, детей и стариков, всех, кто нуждается в срочной и спасительной поддержке – находится в руках сторон, которые последовательно и беззастенчиво ставят превыше всего свои узкие политические и военные интересы", – сказал он.

ООН не может получить доступ к восточному Алеппо с июля, когда сирийское правительство и союзные ему силы взяли восточную часть города в облогу.