При взрыве на заводе Total во Франции пострадали пять человек

Об этом говорится в заявлении компании, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Из-за взрыва пострадали пять человек, которые оказались неподалеку, заявили в компании. Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ газовых компрессоров. Причиной взрыва стала утечка газа.

Читайте такжеВзрыв на химзаводе в Германии: один человек погиб, судьба шестерых неизвестна – СМИ (фоторепортаж)

Взрыв прогремел 24 октября в 16:30 по местному времени, ​сообщило местное издание Normandie со ссылкой на источники в полиции. Инцидент, по их словам, произошел из-за утечки газа во время проведения работы на открытой линии газа.

Один из пострадавших получил серьезные ожоги шеи, он был доставлен в больницу, рассказали источники Normandie в профсоюзе. Остальным пострадавшим помощь была оказана на месте.

В настоящее время сотрудники завода проводят работу по прекращению подачи газа, пишет издание. Работу планируется закончить в ночь на 25 октября.

По данным Reuters, мощность завода составляет 247 тыс. барр. в сутки.