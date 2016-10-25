При взрыве на заводе Total во Франции пострадали пять человек
Во Франции прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Total в Нормандии, в результате которого пять человек получили ранения.
Об этом говорится в заявлении компании, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Из-за взрыва пострадали пять человек, которые оказались неподалеку, заявили в компании. Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ газовых компрессоров. Причиной взрыва стала утечка газа.
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Взрыв прогремел 24 октября в 16:30 по местному времени, сообщило местное издание Normandie со ссылкой на источники в полиции. Инцидент, по их словам, произошел из-за утечки газа во время проведения работы на открытой линии газа.
Один из пострадавших получил серьезные ожоги шеи, он был доставлен в больницу, рассказали источники Normandie в профсоюзе. Остальным пострадавшим помощь была оказана на месте.
В настоящее время сотрудники завода проводят работу по прекращению подачи газа, пишет издание. Работу планируется закончить в ночь на 25 октября.
По данным Reuters, мощность завода составляет 247 тыс. барр. в сутки.