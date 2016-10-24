Ветераны АТО примут участие в марафоне морской пехоты США

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении благотворительной организации "СтратКомУА".

Как говорится в сообщении, четверо военных - Вадима Мазниченко, Вадима Свириденко, Дмитрия Фисенко и Павла Степанов пригласили к участию в марафоне по итогам конкурсного отбора. Бойцы получили серьезные ранения и ампутации различной степени тяжести во время службы в АТО.

Вместе с военными из Канады, Дании, Грузии, Франции, Литвы, Эстонии и Австралии украинцы будут бежать 10-километровый забег, который стартует 30 октября.

"Опыт участия в международных соревнованиях пригодится украинским военным уже в следующем году. В сентябре 2017 года Украина впервые станет участником Invictus Games – крупного турнира из адаптивных видов спорта, объединит раненых бойцов со всего мира", - говорится в сообщении.

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Вместе с военными дистанцию будут бежать еще четверо украинцев: пресс-секретарь ОО "Украинская ассоциация инвалидов АТО" Екатерина Машко, подполковник медицинской службы Андрей Ких, атташе по вопросам обороны генерал-майор Владимир Гаврилов и руководитель проекта Трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации Наталья Мельниченко.

Также планируется, что украинские бойцы встретятся с военными из других стран и украинской общиной, посетят Белый дом, Пентагон и Конгресс США. Осуществят визиты в американские реабилитационные центры.

В Украину делегация вернется 3 ноября.