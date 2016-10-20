США не возлагают больших надежд на переговоры по Сирии в Женеве - Керри

Он призвал Москву сосредоточиться на поиске новых путей решения сирийского конфликта, передает Русская служба Би-Би-Си.

Как пояснил Керри, даже при достижении определенного соглашения по Сирии нельзя быть уверенным, что стороны конфликта будут соблюдать свои обязательства.

Читайте такжеРоссия выступила против проведения специальной сессии Совета ООН по Алеппо

В среду вечером, как сообщили в Кремле, российский президент Владимир Путин обсудил по телефону со своим сирийским коллегой Башаром Асадом гуманитарную паузу в Алеппо.

"В ходе разговора обсуждалась ситуация вокруг Алеппо в контексте гуманитарной паузы, а также в целом развитие ситуации в Сирии", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в Госдепе США заявили, что российский план приостановить на 8 часов бомбардировки Алеппо мог бы стать хорошим решением, но этого слишком мало и сделано это слишком поздно.