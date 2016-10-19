В Эстонии хотят запретить вещание российских пропагандистских телеканалов

Об этом сообщает ERR.

"Россия начала открытую информационную войну против Эстонии, Европейского Союза и НАТО. Телеканалы восточного соседа призывают к насилию, разжигают межнациональную рознь и пытаются дестабилизировать ситуацию по всей Европе. Чтобы не ставить под угрозу свою государственную безопасность, необходимо закрыть доступ к этим телеканалам", - подчеркнул глава объединения Тармо Круузимяэ.

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Напомним, ранее премьер Эстонии заявил, что Россия уже ведет войну в Европе.