В Эстонии хотят запретить вещание российских пропагандистских телеканалов
21:38, 19 октября 2016Мир
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Националистическая партия Эстонии предлагает запретить вещание пропагандистских телеканалов Российской Федерации на территории всей страны.
Россия начала открытую информационную войну против Эстонии / ridus.ru
Об этом сообщает ERR.
"Россия начала открытую информационную войну против Эстонии, Европейского Союза и НАТО. Телеканалы восточного соседа призывают к насилию, разжигают межнациональную рознь и пытаются дестабилизировать ситуацию по всей Европе. Чтобы не ставить под угрозу свою государственную безопасность, необходимо закрыть доступ к этим телеканалам", - подчеркнул глава объединения Тармо Круузимяэ.
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Напомним, ранее премьер Эстонии заявил, что Россия уже ведет войну в Европе.
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