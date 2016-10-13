Страны ЕС обсудят новые санкции против России из-за ситуации в Сирии - СМИ

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным издания, европейские столицы уже начали изучать, какими могли бы быть новые антироссийские санкции.

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Собеседники издания отмечают, что встреча на уровне министров иностранных дел стран ЕС состоится в понедельник, 17 октября.

Пока конкретных решений по санкциям на ней не ожидается, подчеркивают они. Но если бомбардировки Алеппо продолжатся и ситуация продолжит ухудшаться, вопросу санкций на встрече будет уделено «серьезное внимание».

По словам европейских дипломатов, скорее всего, целью новых санкций могут стать российские чиновники, которые могут пополнить действующий список ЕС. Некоторые из европейских столиц предлагают сделать этот шаг уже по итогам встречи на следующей неделе.

Собеседники газеты также рассказали, что на данный момент в проекте совместного заявления по итогам встречи планируется осудить «режим Башара Асада и его союзников» за атаки на гражданских лиц. Прямых обвинений в адрес России в проекте документа на данном этапе нет, но к моменту его принятия, не исключено, что формулировки в нем будут ужесточены.

Как сообщал УНИАН, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия рискует стать страной-изгоем, если продолжит бомбить гражданские объекты в Сирии, а международные институты должны делать больше, чтобы наказать Москву посредством санкций.