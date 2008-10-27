Польские президент и премьер уже переплюнули Ющенко с Тимошенко?

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявляет, что не поедет на неформальную встречу лидеров Европейского Союза, запланированную на 7 ноября в Брюсселе, если в ней будет участвовать Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ.

Как сообщает сегодня Интернет-издание “EUobserver” со ссылкой на польскую газету Dziennik, об этом заявил один из ведущих членов партии Д.ТУСКА “Гражданская платформа”.

«Если Президент будет настаивать, премьер не поедет. Пусть Президент отстаивает польскую позицию относительно финансового кризиса самостоятельно”, - заявил представитель партии Д.ТУСКА.

В то же время, представитель пропрезидентской фракции “Право и справедливость” Адам БЕЛАН заявил, что Л.КАЧИНСКИЙ подтвердил свои планы.

«Он разговаривал с французами (сейчас Франция председательствует в ЕС – УНИАН). Из того, что мы услышали, нет проблем, чтобы было два руководителя делегации”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, накануне заседания Европейского совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) 15-16 октября в Брюсселе Д.ТУСК и Л.КАЧИНСКИЙ уже спорили из-за того, кто должен представлять Польшу на саммитах ЕС.

Д.ТУСК сначала даже не предоставил Л.КАЧИНСКОМУ самолет для поездки в Брюссель, однако затем направил за ним правительственный самолет в Варшаву.

После этого события Д.ТУСК обратился в Конституционный суд Польши с просьбой разъяснить, кто должен представлять страну на саммитах ЕС. В то же время, маловероятно, чтобы суд успел вынести решение по этому вопросу до неформальной встречи лидеров ЕС 7 ноября, посвященной финансовому кризису.

Как сообщал УНИАН, 2 октября украинские президент и премьер не поделили самолет.