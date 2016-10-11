Герои "Симпсонов" предсказали сразу двух нобелевских лауреатов-2016

Как сообщает "112 Украина", в премьерной серии 22-го сезона Лиза Симпсон, Милхаус, Марти и школьник по прозвищу База данных вместе с малышкой Мэгги смотрят трансляцию объявления лауреатов Нобелевской премии из Стокгольма.

Когда объявляют, что награда в области экономики досталась Джагдишу Бхагвати, Милхаус достает листок со ставками, в котором дети сделали свои предположения по поводу лауреатов. При этом в столбце Базы даных указано имя Бернарда Феринги, который в этом году был отмечен за проектирование и синтез молекулярных машин, а в столбце Милхауса значится Бенгт Хольмстрем – лауреат награды в области экономики за вклад в теорию контрактов.

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Отметим, что победивший в "Симпсонах" Джагдиш Бхагвати также является реальным ученым-экономистом. Он изучает провалы рынка и выступает в защиту глобализации экономики.

При этом это уже не первое предсказание или совпадение событий сериала "Симпсоны" с реальной жизнью. К примеру, в серии "Волшебник вечнозеленой Америки" Гомер Симпсон почти безошибочно определил массу бозона Хиггса (за аналогичное предсказание в реальной жизни физик Питер Хиггс также был удостоен Нобелевской премии по физике за 2013 год).

Летом же этого года создатели сериала выпустили серию, в которой Гомер и Мардж решают, за кого будут голосовать на предстоящих выборах президента США. В итоге герои останавливаются на кандидатуре Хилари Клинтон.