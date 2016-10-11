СМИ подвели итоги встречи Путина и Эрдогана (видео)

Также турецкий лидер сообщил, что две страны будут сообща разрабатывать стратегию оказания помощи жителям Сирии, в частности, в Алеппо, передет Би-би-си.

Кроме того, Турция и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве двух линий газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря.

На пресс-конференции по окончании встречи Путин заявил, что остался доволен прошедшими переговорами с турецким коллегой.

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Российский президент отметил, что стороны договорились и дальше предпринимать усилия для полной нормализации двусторонних связей.

В свою очередь Эрдоган выразил уверенность, что процесс нормализации отношений между двумя странами продолжится полным ходом.

Несмотря на достигнутые договоренности, между Москвой и Анкарой сохраняются разногласия по ряду вопросов, в первую очередь в отношении Сирии.

Напомним, 10 октября Путин прилетел к Эрдогану в Стамбул спустя год после сбитого Су-24 и заявлений о "ноже в спину".

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который нарушил воздушное пространство Турции.

Сообщалось, что российский самолет Су-24 несколько раз предупреждали на английском и русском языках, прежде чем тот вторгся в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегло Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия.

После этого отношения двух стран резко ухудшились: Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".