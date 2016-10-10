В парламент Грузии по итогам подсчета почти 100% бюллетеней проходят три партии

Так, согласно данным официального сайта Центральной избирательной комиссии Грузии после подсчета голосов 99,92% избирательных участков, «Грузинская мечта» набирает 48,6%, «Единое национальное движение» – 27,14%, «Альянс патриотов» - 5%, сообщает издание «Новости-Грузия».

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Отмечается, что партия «Альянс патриотов» получит право сформировать в новом парламенте фракцию из шести депутатов.

Что касается итогов выборов по мажоритарной системе, то, по предварительным данным, в 50-53 одномандатных округах пройдут вторые туры. Эти выборы назначены на 2 ноября 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в Грузии 8 октября состоялись парламентские выборы. Граждане Грузии выбирали на четыре года 150 депутатов - 77 по партийным спискам и 73 одномандатники. ЦИК Грузии зарегистрировала 19 партий и шесть избирательных блоков. За 73 места одномандатников боролись 816 кандидатов.