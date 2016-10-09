Выборы в Грузии: международные наблюдатели оценили избирательный процесс

В совместном заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента, основанном на предварительных данных, отмечается, что спокойную и открытую атмосферу кампании несколько нарушили обвинения в незаконной агитации и инциденты с применением насилия, передает Русская служба Би-би-си.

Читайте такжеЧерновецкий занял третье место в своем округе на выборах в парламент Грузии

"Вчерашние парламентские выборы были конкурентными. Впрочем, в предвыборный период имело место неприемлемое поведение в отношении кандидатов и избирателей. Подобное поведение никогда не должно происходить", - заявил глава делегации ПАСЕ Эмануэлис Зингерис.

По его словам, прежде чем подготовить окончательное заключение по выборам, делегация ПАСЕ понаблюдает за избирательным процессом и подождет результаты второго тура выборов в ряде одномандатных округов.

Наблюдатели отмечают, что у участников выборов была возможность свободно проводить кампанию, но несколько партий заявляли о политическом давлении на своих кандидатов и активистов, а тон самой кампании между двумя лидирующими партиями был конфронтационным.

Читайте такжеВ Литве проходят парламентские выборы: уже проголосовали почти 30% избирателей

Медиасреда в Грузии, по оценке наблюдателей, плюралистична, но отдельные СМИ недостаточно сбалансированно освещают новости и текущие события.

Процесс голосования наблюдатели оценили в целом позитивно. Согласно предварительному заключению, голосование было оценено положительно более чем на 97% избирательных участков.

Но вот подсчет голосов был оценен как плохой или очень плохой в 31% случаев. При этом в заявлении отмечается, что это в большей степени было связано с несоблюдением формальных процедур, а не с преднамеренной фальсификацией.

К концу голосования и во время подсчета голосов встал вопрос о безопасности выборов из-за случаев насильственного противостояния на четырех избирательных участках. В одном из них подсчет голосов был временно приостановлен, а на двух - результаты голосования были, в конечном итоге, аннулированы, отмечается в заявлении.

Несмотря на недостатки в ходе избирательной кампании, которые упоминаются в заявлении наблюдателей, по словам главы делегации ПА НАТО Паоло Алли, в целом Грузия утвердила свой статус лидера демократической трансформации в регионе.

"Проведение этих выборов крайне обнадеживает всех тех, кто поддерживает Грузию на ее пути к евроатлантической интеграции", - заявил он.

Всего в рамках международной наблюдательской миссии по выборам за ходом голосования в Грузии следили 420 наблюдателей из 39 стран, в том числе 324 долгосрочных и краткосрочных наблюдателя БДИПЧ/ОБСЕ.

Согласно данным грузинского ЦИК после обработки 99% бюллетеней, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" лидирует с большим отрывом. За нее проголосовали 48,61% избирателей, а за оппозиционное Единое национальное движение - чуть более 27%.

Кандидаты правящей партии также лидируют в большинстве одномандатных округов, но во многих из них ожидается второй тур, так как кандидаты не набирают более 50% необходимых для победы в первом же туре.