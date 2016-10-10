Трамп встретился с женщинами, обвинившими Билла Клинтона в домогательствах

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Эти четыре смелые женщины попросили быть здесь, для нас было честью помочь им», — сказал Трамп.

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На встрече присутствовали бывшая служащая администрации штата Арканзас Пола Джонс, Хуанита Броудрик, Кэтлин Уилли и Кэти Шелтон. Все они в разное время обвинили Клинтона в сексуальных домогательствах, однако доказать это в суде им не удалось.

Клинтон назвала демарш ее соперника "жестом отчаяния".

Как сообщал УНИАН ранее, газета The Washington Post опубликовала видеоролик, на котором кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказывал о своих приставаниях к замужней женщине.