Британским министрам запретили пользоваться Apple Watch из-за "русских хакеров"

Об этом пишет РБК со ссылкой на The Telegraph.

Издание отмечает, что при правительстве времен Дэвида Кэмерона несколько министров носили Apple Watch. В правительстве Терезы Мэй сочли, что такие гаджеты могут быть использованы злоумышленниками в качестве подслушивающих устройств.

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Газета отмечает, что ранее по этой же причине министрам запретили пользоваться во время заседаний мобильными телефонами. «Русские пытаются взломать все», – приводит издание слова одного из своих источников.

Ранее США официально обвинили российское правительство в связи со взломами почтовых ящиков американских политических организаций и политических деятелей из-за предстоящих президентских выборов.