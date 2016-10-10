Британским министрам запретили пользоваться Apple Watch из-за "русских хакеров"
Британским министрам запретили носить часы Apple Watch во время заседаний правительства на фоне опасений, что они могут быть взломаны российскими хакерами.
Об этом пишет РБК со ссылкой на The Telegraph.
Издание отмечает, что при правительстве времен Дэвида Кэмерона несколько министров носили Apple Watch. В правительстве Терезы Мэй сочли, что такие гаджеты могут быть использованы злоумышленниками в качестве подслушивающих устройств.
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Газета отмечает, что ранее по этой же причине министрам запретили пользоваться во время заседаний мобильными телефонами. «Русские пытаются взломать все», – приводит издание слова одного из своих источников.
Ранее США официально обвинили российское правительство в связи со взломами почтовых ящиков американских политических организаций и политических деятелей из-за предстоящих президентских выборов.