Посла России в Финляндии вызывали в МИД из-за нарушения воздушного пространства

Об этом сообщила пресс-служба МИД Финляндии, передает ТАСС.

"Российский посол был вызван в МИД и проинформирован о предполагаемых нарушениях воздушного пространства. Россию попросили предоставить объяснения", - говорится в сообщении.

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Ранее финское Минобороны утверждало, что два российских истребителя якобы нарушили воздушное пространство Финляндии днем и вечером 6 октября. В Минобороны России возможность подобных инцидентов опровергли.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в эти дни самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России совершали плановые учебно-тренировочные полеты.

Как сообщал УНИАН, министерство обороны Финляндии обвинило Россию в двух нарушениях истребителями Су-27 воздушного пространства страны в течение суток.

В ответ на заявление Финляндии российское министерство обороны подтвердило факт проведения тренировочных полетов в указанном районе. Однако российское ведомство настаивает, что границу Финляндии истребители не пересекали.