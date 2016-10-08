Посла России в Финляндии вызывали в МИД из-за нарушения воздушного пространства
Посла России в Финляндии Александра Румянцева вызывали в пятницу в финский МИД из-за ппредположительного нарушения российскими истребителями воздушного пространства Финляндии в четверг, 6 октября.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Финляндии, передает ТАСС.
"Российский посол был вызван в МИД и проинформирован о предполагаемых нарушениях воздушного пространства. Россию попросили предоставить объяснения", - говорится в сообщении.
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Ранее финское Минобороны утверждало, что два российских истребителя якобы нарушили воздушное пространство Финляндии днем и вечером 6 октября. В Минобороны России возможность подобных инцидентов опровергли.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в эти дни самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России совершали плановые учебно-тренировочные полеты.
Как сообщал УНИАН, министерство обороны Финляндии обвинило Россию в двух нарушениях истребителями Су-27 воздушного пространства страны в течение суток.
В ответ на заявление Финляндии российское министерство обороны подтвердило факт проведения тренировочных полетов в указанном районе. Однако российское ведомство настаивает, что границу Финляндии истребители не пересекали.