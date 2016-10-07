РФ поддерживает вывод боевиков из Алеппо, Меркель призывает Кремль прекратить бомбардировки города

Об этом в пятницу, 7 октября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире российского "Первого" телеканала, сообщает DW.

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В то же время, Лавров подчеркнул, что боевики, которые не выйдут из Алеппо, имеют официально отмежеваться от "Джебхат Фатх аш-Шама". В таком случае они смогут совместно с сирийскими властями сформировать правоохранительные отряды для обеспечения безопасности населения города, добавил глава российского МИД.

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию приложить усилия, чтобы бомбардировки Алеппо прекратились. "Здесь я могу лишь апеллировать к России. Россия имеет большое влияние на Асада. Нам следует как можно скорее положить конец этим ужасным преступлениям", - сказала Меркель 7 октября, цитирует агентство Reuters.

Напомним, ранее спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что в результате боевых действий восточная часть сирийского города Алеппо может быть разрушена в течение двух месяцев, тысячи людей могут погибнуть.