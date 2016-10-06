Совбез ООН рекомендовал кандидатуру Гуттереша на пост следующего генсека организации

Об этом в Twitter сообщают официальные представительства Франции, Великобритании и Люксебурга при ООН.

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В частности, дипломатические представительства замечают, что Совет безопасности ООН решил рекомендовать кандидатуру Гуттереша на пост следующего генсекретаря ООН.

Как сообщал УНИАН, ранее на пост генсека ООН официально претендовали 10 кандидатов. Шестеро - из стран Восточной Европы: Срджян Керим из Республики Македония, Данило Тюрк из Словении, Ирина Бокова из Болгарии, Наталия Герман из Республики Молдова, Вук Еремич из Сербии и Мирослав Лайчак из Словакии. В списке кандидатов также Гуттереш из Португалии, Хелен Кларк из Новой Зеландии, Сусана Малькорра из Аргентины и Кристиана Фигерес из Коста-Рики.

Второй срок действующего генсека ООН Пан Ги Муна истекает 31 декабря 2016 года.