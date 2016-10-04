В России объяснили, зачем размещают в Сирии системы С-300

"Нам никто не запрещает, в том числе и международные соглашения, размещать те системы в местах дислоцирования российской военно-космической группировки, которые необходимы для решения поставленных перед нею задач в Сирии", — цитирует Озерова РИА Новости.

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По его словам, необходимость в системах ПВО может возникнуть для защиты группировки "с воздуха и земли".

"Это может быть необходимо в том числе для того, чтобы инцидент с нашим Су-24, который был сбит турецкой стороной, больше не повторялся", — подчеркнул Озеров.

Напомним, телеканал Fox News со ссылкой на слова американских чиновников сообщил, что Россия развернула систему SA-23 "Гладиатор" в Сирии - впервые за пределами территории своей страны.