В России объяснили, зачем размещают в Сирии системы С-300
Россия имеет право на размещение в Сирии систем ПВО С-300 для решения задач находящейся там военной РФ группировки и предотвращения инцидентов, подобных уничтожению российского бомбардировщика Су-24, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"Нам никто не запрещает, в том числе и международные соглашения, размещать те системы в местах дислоцирования российской военно-космической группировки, которые необходимы для решения поставленных перед нею задач в Сирии", — цитирует Озерова РИА Новости.
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По его словам, необходимость в системах ПВО может возникнуть для защиты группировки "с воздуха и земли".
"Это может быть необходимо в том числе для того, чтобы инцидент с нашим Су-24, который был сбит турецкой стороной, больше не повторялся", — подчеркнул Озеров.
Напомним, телеканал Fox News со ссылкой на слова американских чиновников сообщил, что Россия развернула систему SA-23 "Гладиатор" в Сирии - впервые за пределами территории своей страны.