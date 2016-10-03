СМИ: Главаря ИГИЛ накормили ядовитым обедом

Об этом передает "Газета.Ru" со ссылко на Al Sumaria со ссылкой на источник в иракской провинции Найнава.

«Поступили данные разведки, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади и еще три ведущих командира отравились ядом в их пище во время обеда», - сообщил источник.

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Он уточнил, что предполагаемое отравление аль-Багдади произошло к юго-западу от города Мосула, который ИГ захватило в 2014 году. Отмечается, что группировка начала производить аресты в районе, где находился лидер организации.

В середине июня сообщалось, что лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади был убит в ходе авиаудара коалиции во главе с США. Однако позже эта информация не подтвердилась.