Российские бомбардировщики в течение года убили более 9 тысяч сирийцев
06:32, 01 октября 2016Мир
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Российские бомбардировщики в течение последнего года убили почти 9,5 тысяч сирийцев, втрое больше людей получили ранения.
В Кремле ответили, что и в дальнейшем будут поддерживать Асада / скриншот
Такие данные обнародовала Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Лондоне, говорится в сюжете ТСН.
Почти 4 тысячи людей, что погибли по вине российских истребителей, были гражданскими.
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Еще 5 тысяч – исламистами, а также повстанцами, которые борются с режимом Башара Асада, и в которых, по официальным сообщениям Кремля, российские войска не целятся.
Полным прекращением сотрудничества с Россией по сирийскому вопросу пригрозили Москве в Вашингтоне, после усиленных обстрелов Алеппо на этой неделе.
В Кремле ответили, что и в дальнейшем будут поддерживать Асада.
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