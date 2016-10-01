Российские бомбардировщики в течение года убили более 9 тысяч сирийцев

06:32, 01 октября 2016
Мир
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Российские бомбардировщики в течение последнего года убили почти 9,5 тысяч сирийцев, втрое больше людей получили ранения.

Російські бомбардувальники вбили майже 9 з половиною тисяч сирійців протягом останнього року /

Такие данные обнародовала Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Лондоне, говорится в сюжете ТСН.

Почти 4 тысячи людей, что погибли по вине российских истребителей, были гражданскими.

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Еще 5 тысяч – исламистами, а также повстанцами, которые борются с режимом Башара Асада, и в которых, по официальным сообщениям Кремля, российские войска не целятся.

Полным прекращением сотрудничества с Россией по сирийскому вопросу пригрозили Москве в Вашингтоне, после усиленных обстрелов Алеппо на этой неделе.

В Кремле ответили, что и в дальнейшем будут поддерживать Асада.

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