Российские бомбардировщики в течение года убили более 9 тысяч сирийцев

Такие данные обнародовала Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Лондоне, говорится в сюжете ТСН.

Почти 4 тысячи людей, что погибли по вине российских истребителей, были гражданскими.

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Еще 5 тысяч – исламистами, а также повстанцами, которые борются с режимом Башара Асада, и в которых, по официальным сообщениям Кремля, российские войска не целятся.

Полным прекращением сотрудничества с Россией по сирийскому вопросу пригрозили Москве в Вашингтоне, после усиленных обстрелов Алеппо на этой неделе.

В Кремле ответили, что и в дальнейшем будут поддерживать Асада.