Беспилотник США в Афганистане убил 15 гражданских лиц, еще 13 получили ранения – ООН

Об этом говорится в заявлении Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом провести независимое расследование инцидента, распространенном в четверг, передает Reuters.

Авианалет произошел рано утром в среду в местности Ачин в районе провинции Нангархар, целью которого должны были стать боевики «Исламского государства», которые по данным разведки, находились именно там.

Миссия ООН по содействию Афганистана (МООНСА) сообщила, что некоторые боевики, возможно, были убиты в ходе авиаудара, но многие из жертв были гражданскими лицами. Жертвами стали студенты, учителя и члены семей, которые считается, сторонников правительства.

«МООНСА подтверждает необходимость для всех сторон в конфликте соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву», – отмечается в заявлении ООН.

«МООНСА призывает правительства и международные вооруженные силы начать немедленное, независимое, непредвзятое, прозрачное и эффективное расследование этого инцидента», – добавили в Организации.

Военное командование США подтвердило, что был совершен авиаудар в местности Ачин, направленный против боевиков ИГИЛ, но отметил, что собирается информация относительно утверждений о жертвах среди гражданского населения.

«Мы принимаем все возможные меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения в этих операциях, и будем продолжать работать с афганской властью, чтобы определить, есть ли повод для дополнительного расследования», – говорится в заявлении военного командования США.