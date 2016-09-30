Эр-Рияд предупредил о "разрушительных последствиях" закона США об исках жертв 9/11

Эр-Рияд попросил конгресс США принять необходимые меры, чтобы справиться с опасными последствиями этого закона, сообщил представитель министерства иностранных дел королевства, передает Русская служба Би-би-си.

По словам неназванного представителя ведомства, закон "ослабляет иммунитет" отдельных стран и будет иметь отрицательные последствия для всех государства мира, включая США.

Читайте такжеОбама назвал ошибкой преодоление Конгрессом вето на закон о судебных исках к Саудовской Аравии

В среду конгресс отклонил вето президента страны Барака Обамы на закон, который позволяют жертвам 11 сентября и их родственникам возбуждать в американских суда гражданские иски против правительства Саудовской Аравии. Это означает, что данный законопроект вступает в силу.

Обама наложил вето на этот закон, одобренный конгрессом, еще в прошлые выходные.

По словам Обамы, закон может навредить национальным интересам США, так как Саудовская Аравия является одним из главных союзников страны на Ближнем Востоке, а этот регион сейчас переживает глубокий кризис.

Кроме того, по мнению Обамы, закон позволит другим странам реагировать симметрично и подавать иски против Вашингтона. Это может привести к огромному количеству исков, связанных с военными действиями США на Ближнем Востоке.

Лидер большинства в сенате США Митч Макконнелл уже заявил, что конгрессмены не вполне осознавали последствия принятого закона и теперь попытаются исправить его недостатки. Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что незнание не является оправданием.

Спикер палаты представителей США Пол Райан также заявил, что закон нужно доработать, чтобы не навредить американским военным за рубежом.

В атаке 11 сентября 2001 года участвовали 19 экстремистов, из которых 15 были гражданами Саудовской Аравии. Правительство страны официально отрицает свою причастность к нападениям.

Родные погибших уже пытались засудить королевскую семью Саудовской Аравии, а также банки страны и благотворительные организации, которые подозреваются в финансировании исламистов. Однако действующее в США законодательство дает странам значительную неприкосновенность в случае исков в американских судах.

Саудовская Аравия ранее подчеркивала, что в случае принятия закона готова пойти на ответные меры, например, прекратить контакты чиновников, ограничить США доступ к военным объектом на Ближнем Востоке и отказаться от инвестиций в американскую экономику.