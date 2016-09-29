Боевики "Исламского государства" потеряли контрль над нефтяными скважинами в Ираке

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства нефти, передает LB.ua.

Суннитские группировки были вытеснены из Ширката американскими войсками при поддержке армии Ирака. В прошлом месяце ИГИЛ потеряло нефтяное месторождение Кайара, когда правительственные силы шли в наступление на север, чтобы вернуть под свой контроль Мосул - крупнейший город, который контролируют боевики.

"Потеряв прибыль от нефти, ИГИЛ придется найти другое финансирование, например, повышение налогов и штрафов в районах, которые еще находятся под контролем исламистов", - сказал чиновник службы безопасности Ирака Мутанна Джбара.

Читайте такжеСША отправят в Ирак военных для подготовки операции по освобождению Мосула

Сообщается, что иракские силы пока не вернули себе нефтяное месторождение Наджма недалеко от Кайара, но его добывающие скважины больше не доступны для боевиков из-за правительственных наступательных и воздушных ударов.

Ранее силы международной коалиции уничтожили нефтяную инфраструктуру ИГИЛ в районе городов Абу-Камаль и Дэй-эз-Зор в Сирии.