Глава МИД Литвы о действиях России: агрессор в Украине не может быть миротворцем в Сирии

14:52, 26 сентября 2016
Мир
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал действия России в Сирии.

REUTERS

Об этом Линкявичюс написал на своей странице в Twitter.

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"Напряженность в Сирии говорит об истинной роли России. Будучи агрессором в Украине, она не может быть миротворцем в другом месте", - написал он.

Ранее на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по Сирии постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр обвинила Россию в распространении лживой информации о ситуации в Сирии и назвала действия Москвы варварством.

В ответ российский представитель в ООН Виталий Чуркин обвинил США в нежелании содействовать соблюдению перемирия.

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