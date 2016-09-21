В Подмосковье разбился вертолет Ми-8, все члены экипажа погибли

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах российского региона.

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"Вертолет Ми-8, по предварительным данным, принадлежащий МЧС России, потерпел крушение в Люберецком районе Подмосковья вблизи населенного пункта Октябрьский. На борту находились три члена экипажа, все они погибли", - сказал источник.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии устанавливаются. По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет. Разбившийся вертолет Ми-8 дислоцировался в подмосковном Жуковском, где базируется авиация МЧС.

Также поступают сообщения о том, что очевидцы заявили в экстренные службы о падении в Люберецком районе легкомоторного самолета.

Ми-8 - семейство многоцелевых вертолетов советского, позднее российского производства. Выпускаются в пассажирском, транспортном и деловом вариантах..