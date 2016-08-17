Около 60 человек пострадали при крушении поезда во Франции (фото)

Об этом сообщают местные спасательные службы, передает Би-би-си. Ранения как минимум 10 человек оцениваются как серьезные.

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Поезд, следовавший из Нима в Монпелье, врезался в упавшее на пути дерево в районе небольшого городка Ле Крес.

Как сообщает агентство Рейтер, в поезде находилось более 200 пассажиров. По данным железнодорожной компании SNCF, перед столкновением поезд шел со скоростью 140 км/ч.

В настоящее время движение железнодорожного транспорта между Нимом и Монпелье полностью прекращено.

Как сообщает SNCF, на места аварии работают пожарные и полицейские, доступ к месту крушения затруднен.

На фотографиях пользователей соцсетей с места инцидента видно, что в результате столкновения в поезде были выбиты стекла.