Республиканцы о месте рождения Обамы: "Трамп закрыл вопрос, который подняла Клинтон"

«Сумев получить свидетельство о рождении президента Обамы, когда другие не смогли, господин Трамп поверил, что президент Обама родился в Соединенных Штатах», - говорится в заявлении представителя предвыборного штаба Трампа Джейсона Миллера, передает РБК.

Впервые вопрос о месте рождения Обамы был поднят в 2008 году по время предвыборной кампании со стороны тогдашнего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, «чтобы опорочить» своего оппонента, говорится в заявлении.

Читайте такжеГенпрокурор Нью-Йорка начал расследование в отношении фонда Трампа

«Однако, как всегда, Хиллари Клинтон оказалась слаба, чтобы получить ответ», - цитирует издание заявление Миллера.

«В 2011 году Трампу, наконец, удалось привести этот неприятный инцидент, когда от президента Обамы потребовали опубликовать свидетельство о рождении, к успешному разрешению», - говорится в заявлении Миллера.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, это заявление было сделано всего через несколько часов после интервью Трампа американской газете Washington Post, в котором он отказывался признать, что Обама родился на территории США.

Трамп был одним из ярых приверженцев "теории места рождения", сторонники которой полагают, что Обама родился не на Гавайских островах, то есть не на американской территории, и поэтому не имеет права занимать президентский пост.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон отреагировала на слова Трампа, написав в своем микроблоге, что преемником Барака Обамы не может быть и не будет человек, который является сторонником расистской теории о месте рождения.

Как сообщал УНИАН, согласно опубликованным 15 сентября данным общенационального опроса, проведенного телеканалом Fox News, Трампу на выборах в ноябре 2016 года готовы отдать свой голос 40% респондентов, Клинтон набрала 41% - кандидаты почти сравнялись по популярности.