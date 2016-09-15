"Без суда и следствия": президент Филиппин мог инструктировать киллеров для отстрела наркопреступников

Об этом сообщает Русская служба BBC.

В ходе сенатских слушаний, посвященных внесудебным расправам, Эдгар Матобато рассказал, что Дутерте лично инструктировал его и других наемных убийц, как совершать подобные преступления.

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По его словам, в результате подобных внесудебных расправ были убиты около тысячи человек. Сам Дутерте ранее отрицал свою причастность к убийствам преступникогв.

Президент Филиппин Родриго Дутерте вступил в должность 30 июня. Его предвыборная программа строилась, в том числе, на обещании победить наркоторговлю в стране.

Он подчеркивал, что для достижения этой цели готов использовать любые доступные средства.

Правозащитники и международное сообщество резко критикуют Родриго Дутерте за его жесткие методы борьбы с наркомафией. Ранее стало известно, что в ходе спецопераций правоохранительных органов против наркодилеров на Филиппинах за последние два месяца погибли более 2 тысяч человек. Филиппинская полиция выясняет обстоятельства гибели людей.