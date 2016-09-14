ООН: число жертв среди населения Сирии сократилось уже за первые сутки перемирия

Как заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, теперь приоритетной задачей становится доставка гуманитарной помощи в восточные районы города Алеппо, которые удерживаются сирийскими повстанцами, передает Русская служба Би-би-си.

При этом Дамаск уже предупредил, что не позволит отправлять что-либо в подконтрольные повстанцам районы Алеппо без своего одобрения.

Читайте такжеКоличество жертв войны в Сирии превысило 300 тысяч – правозащитники

Перемирие в Сирии вступило в силу вечером 12 сентября. Его условия после долгих переговоров согласовали Россия, сотрудничающая с официальными властями Сирии, и США, пользующиеся влиянием у повстанческих группировок.

Во время перемирия правительство Сирии не должно бомбить определенные районы страны, а силы оппозиции должны будут всеми возможными способами дистанцироваться от экстремистских группировок "Фронт ан-Нусра" и "Исламское государство".