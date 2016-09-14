ООН: число жертв среди населения Сирии сократилось уже за первые сутки перемирия
Уже за первые сутки временного перемирия в Сирии, вступившего в силу вечером 12 сентября, гуманитарные организации зафиксировали резкое сокращение числа жертв среди гражданского населения.
Как заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, теперь приоритетной задачей становится доставка гуманитарной помощи в восточные районы города Алеппо, которые удерживаются сирийскими повстанцами, передает Русская служба Би-би-си.
При этом Дамаск уже предупредил, что не позволит отправлять что-либо в подконтрольные повстанцам районы Алеппо без своего одобрения.
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Перемирие в Сирии вступило в силу вечером 12 сентября. Его условия после долгих переговоров согласовали Россия, сотрудничающая с официальными властями Сирии, и США, пользующиеся влиянием у повстанческих группировок.
Во время перемирия правительство Сирии не должно бомбить определенные районы страны, а силы оппозиции должны будут всеми возможными способами дистанцироваться от экстремистских группировок "Фронт ан-Нусра" и "Исламское государство".