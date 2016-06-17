В Германии к пяти годам тюрьмы приговорили 94-летнего бывшего охранника Аушвица

Сегодня немецкий признал 94-летнего бывшего охранника концлагеря Аушвиц - Биркенау виновным в соучастии в убийстве 170 тысяч человек. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает "Европейская правда".

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Райнгольд Хеннинг был приговорен к 5 годам лишения свободы.

Ранее во время суда над ним он заявил, что сожалеет о том, что "был частью "преступной организации, которая убила так много людей и это привело к таким страданиям".

В своей речи, записанной на 22-х страницах, Хеннинг признался, что знал о массовом убийстве в лагере смерти на территории оккупированной нацистами Польши.

"Мне стыдно, что я, зная о том зле, которое творится, не сделал ничего, чтобы противостоять ему", - сказал бывший эсэсовец.

Суд Детмольда в Германии начал процесс над бывшим есесовцем Райнгольдом Хеннингом 11 февраля.