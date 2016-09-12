ОБСЕ считают, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми

Как сообщает Радио Свобода, на пресс-конференции в Минске, где миссия представила предварительные результаты наблюдения за выборами, он отметил, что нарушений было так много, что эти выборы не соответствовали международным стандартам свободных и справедливых выборов.

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Гарстедт также обратил внимание, что власти Белоруссии накануне выборов дали ряд обещаний относительно прозрачности избирательного процесса, но мало сделали для того, чтобы выполнить их, и так и не выполнили их до конца.

Руководитель миссии добавил, что ее члены, как представители ОБСЕ дают рекомендации, как исправить ситуацию, чтобы выборы соответствовали международным стандартам. В частности, по его словам, необходимы изменения и в избирательном законодательстве, и в практике относительно регистрации партий, свободы средств информации и политической деятельности.

"В некоторых областях мы видим определенный прогресс, но это длится очень долго. Нужны быстрые перемены, чтобы двигаться в правильном направлении", - сказал Гарстедт.

Международные наблюдатели ОБСЕ заявили, что выборы прошли спокойно, но их нельзя назвать демократическими. Согласно информации, нарушения были и во время голосования, и при подсчете голосов, а предвыборные рекомендации ОБСЕ были далеки от выполнения.

В письменном предварительном отчете наблюдателей говорится, что власти Беларуси организовали выборы эффективно, но не смогли преодолеть "ряд системных недостатков" в избирательном процессе.

В воскресенье в Беларуси прошли выборы в Палату представителей, нижнюю палату парламента. По предварительным результатам, в палату, имеющую 110 депутатов, впервые за 20 лет попали одна представительница оппозиционных сил и одна независимый депутат, не связанная с пропрезидентскими силами.