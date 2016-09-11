Более 30 студентов американского колледжа пострадали при обрушении балкона (фото)

Об этом сообщает WFSB со ссылкой на местную полицию.

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По предварительным данным, верхний балкон сбил также балконы 2 и 1 этажей.

Пострадавшие были госпитализированы больницы с переломами и рваными ранами.