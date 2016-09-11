Более 30 студентов американского колледжа пострадали при обрушении балкона (фото)

08:51, 11 сентября 2016
Мир
1891 0

При обрушении балкона Тринити-колледжа в американском Коннектикуте пострадали более 30 студентов.

wfsb.com

Об этом сообщает WFSB со ссылкой на местную полицию.

Читайте такжеВ Британии пешеходный мост рухнул на автостраду (фото, видео)

По предварительным данным, верхний балкон сбил также балконы 2 и 1 этажей.

Пострадавшие были госпитализированы больницы с переломами и рваными ранами.

wfsb.com
wfsb.com

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter