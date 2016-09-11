Более 30 студентов американского колледжа пострадали при обрушении балкона (фото)
08:51, 11 сентября 2016Мир
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При обрушении балкона Тринити-колледжа в американском Коннектикуте пострадали более 30 студентов.
Балкон сбил также балконы 2 и 1 этажей / wfsb.com
Об этом сообщает WFSB со ссылкой на местную полицию.
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По предварительным данным, верхний балкон сбил также балконы 2 и 1 этажей.
Пострадавшие были госпитализированы больницы с переломами и рваными ранами.
Фото: wfsb.com
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